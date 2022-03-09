ЄС запровадив санкції проти членів Ради Федерації РФ та деяких російських олігархів

Через війну в Україні Європейський Союз запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 146 членів Ради Федерації РФ, 14 олігархів/бізнесменів та члени їхніх родин.

Також нові обмеження запроваджуються проти російського криптовалютного ринку та судноплавства.

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Розширення санкцій обмежить експорт до Росії судових систем зв’язку та навігації, підведе під обмеження Російський морський регістр судноплавства.

Сьогодні 160 осіб були внесені до списку людей, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, наголосили в ЄС. Серед них:

14 олігархів і відомих бізнесменів, які працюють у ключових галузях економіки, забезпечують значне джерело доходу для Росії (зокрема, у металургійній, сільськогосподарській, фармацевтичній, телекомунікаційній і цифровій промисловості, а також члени їхніх сімей);

146 членів Ради Федерації Російської Федерації, які ратифікували урядові рішення, Договір про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу між РФ і “ДНР”/між РФ і “ЛНР”.

Загалом обмежувальні заходи ЄС зараз діють проти 862 фізичних та 53 юридичних осіб.