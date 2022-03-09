За два дні ЗСУ збили щонайменше чотири ворожі Су-25 та два вертольоти

За два дні у зоні Операції об’єднаних сил та під Києвом Збройні сили України знищили щонайменше вісім ворожих повітряних цілей. Серед них – російські штурмовики та вертольоти.

За 8-9 березня засоби протиповітряної оборони, українська винищувальна авіація та підрозділи ракетних військ знищили чотири ворожі штурмовики Су-25 та два вертольоти.

8-9 березня засобами ППО ПС ЗСУ було знищено щонайменше 8 повітряних цілей в р-ні проведення ООС та на Київщині.

Винищувальна авіація,підрозділи зенітних ракетних військ С-300 та Бук-М1 знищили 4 штурмовика Су-25, два вертольоти ???????? також є підтвердження на 2 збиті крилаті ракети. pic.twitter.com/xEkzIkseBP — ????????Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 9, 2022

Крім того, українські захисники підтвердили факт збиття двох російських крилатих ракет.

Війна в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що для перемоги над Кремлем Україна має знищити російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки (РЕР).

Це значно послабить ворожі війська та забезпечить перевагу для українських захисників, а танки та бронетехніку зустріне наша армія.

Завдання для всіх громадян, хто може – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР. Вороги стануть безпорадними та швидше покинуть територію України, переконаний Резніков.