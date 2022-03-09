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Факти / Україна / Суспільство

За два дні ЗСУ збили щонайменше чотири ворожі Су-25 та два вертольоти

Юля Захарченко редакторка стрічки
За два дні ЗСУ збили щонайменше чотири ворожі Су-25 та два вертольоти

За два дні у зоні Операції об’єднаних сил та під Києвом Збройні сили України знищили щонайменше вісім ворожих повітряних цілей. Серед них – російські штурмовики та вертольоти.

За 8-9 березня засоби протиповітряної оборони, українська винищувальна авіація та підрозділи ракетних військ знищили чотири ворожі штурмовики Су-25 та два вертольоти.

Крім того, українські захисники підтвердили факт збиття двох російських крилатих ракет.

Війна в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що для перемоги над Кремлем Україна має знищити російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки (РЕР).

Це значно послабить ворожі війська та забезпечить перевагу для українських захисників, а танки та бронетехніку зустріне наша армія.

Завдання для всіх громадян, хто може – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР. Вороги стануть безпорадними та швидше покинуть територію України, переконаний Резніков.

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Фото: Getty Images

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