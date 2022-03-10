Китай вперше назвав вторгнення РФ в Україну війною

Міністр закордонних справ Китаю Ван І вперше публічно назвав вторгнення Росії до України війною.

Про це він заявив під час переговорів з очільником МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном.

– Ми сподіваємося, що бойові дії і війна припиняться якомога швидше, – сказав Ван І.

Крім того, він закликав сторони вжити заходів для запобігання ескалації в Україні.

Чому заява Китаю щодо війни в Україні важлива

Росія давно набивається у друзі до Китаю, щоб на міжнародній арені виступати єдиним фронтом. Проте всі вже давно знають, що ця країна не має союзників, у неї є лише інтерес. З початком вторгнення РФ в Україну Китай тримався осторонь, навіть намагався підтримати Росію. У китайських ЗМІ не говорили, що війну розпочала РФ.

Проте зараз Китай явно не хоче потрапити під міжнародні санкції за компанію з Кремлем. Згодом китайські ЗМІ таки почали публікувати матеріали про Україну. Їхні компанії потроху відмовляють Росії замінювати санкційні продукти. Зокрема, це стосувалося авіації.

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Також президент Макрон та канцлер Шольц поспілкувалися з китайським лідером Сі Цзіньпіном через війну Росії проти України. Під час розмови Китай пообіцяв надати гуманітарну допомогу Україні.

Тому зараз від РФ вислизає останній союзник, який може впливати на міжнародне співтовариство.