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Факти / Україна

Китай відмовився поставляти запчастини для літаків РФ

Маліновська Ангеліна
Китай відмовився поставляти запчастини для літаків РФ

Китай припиняє поставку запчастин для літаків авіакомпаніям РФ.

Про це заявив начальник управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерій Кудінов.

До речі, Китай потроху починає змінювати свою риторику щодо світових санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський підписав закон, ухвалений Верховною Радою, Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів. За документом примусове вилучення російських об’єктів здійснюється без будь-якої компенсації.

Джерело: Інтерфакс

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