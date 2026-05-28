Минулої доби на фронті зафіксовано 317 бойових зіткнень. Втрати особового складу ворога становлять щонайменше 1 160 окупантів. За ніч сили протиповітряної оборони збили та придушили 138 ворожих дронів.

Атака на південь Одещини

За словами керівника ОВА Олега Кіпера, вночі російські ударні безпілотники атакували південь Одещини. Зафіксовано влучання дрона у приватний житловий будинок та обʼєкт інфраструктури. У прилеглих будинках від вибухів пошкоджено вікна. Інформація про постраждалих не надходила.

Атака на Дніпропетровщину

Вночі понад 20 разів окупанти атакували два райони області. Гатили безпілотниками та артилерією.

У Павлоградському районі вдарили по Павлограду та Богданівській громаді. Пошкоджені п’ятиповерхівка, приватний будинок і ліцей. Постраждав 38-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості. 69-річна жінка і 62-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині від ворожих ударів потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Понівечені оселя та АЗС.

Атака на Полтавщину

Вночі під час ворожої атаки на Полтавщині працювали сили протиповітряної оборони. Зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА у Полтавській громаді. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило, повідомив керівник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Негода на Кіровоградщині

Через негоду на Кіровоградщині без світла залишились 33 населені пункти — спрацювали системи захисту ЛЕП. Аварійні бригади ПрАТ Кіровоградобленерго працюють на місцях аварій, повідомив Андрій Райкович, голова Кіровоградської ОВА.

Підрозділи ГУ ДСНС та комунальники також ліквідовувати наслідки негоди.

Атака з РСЗВ по дитмайданчику у Херсоні

У середу, 27 травня, окупанти обстріляли Корабельний район Херсона з реактивної системи залпового вогню. Зафіксоване влучання у дитячий майданчик. Поранення дістали двоє дітей, загинув чоловік.

Єврокомісія відкриє перший кластер переговорів

Європейська комісія 16 червня представить пропозицію щодо відкриття першого кластера переговорів у межах вступу України та Молдови до Європейського Союзу.

Документ планують винести на розгляд під час засідання міністрів у справах Європи у Брюсселі в межах Ради з загальних справ.

Якщо пропозицію підтримають, лідери ЄС зможуть затвердити відповідне рішення вже за два дні — під час засідання Європейської Ради у Брюсселі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 547-му добу.

