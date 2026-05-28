Швеція готує передання Україні винищувачів Gripen JAS 39 C/D та планує переговори про продаж новіших літаків JAS 39E. За даними видання Aftonbladet, фінансування може відбутися коштом кредиту ЄС.

Gripen для України: що відомо

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 28 травня має відвідати повітряний флот Уппланд в Уппсалі.

У зв’язку з цим візитом відбудеться пресконференція, на якій будуть представлені новини, пов’язані з міжнародною співпрацею в авіаційній галузі.

За інформацією видання, уряд оголосить про передання Україні низки бойових літаків Gripen моделі JAS 39 C/D, однак точна їхня кількість не відома.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо постачання українським Повітряним силам багатоцільових винищувачів Gripen.

У квітні Зеленський повідомив, що навчання українських пілотів на винищувачах Gripen може початися цього року.

