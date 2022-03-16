Україна нізащо не вступить до НАТО найближчим часом – Джонсон

Британський прем’єр Борис Джонсон заявив, що Україна не має шансів приєднатися до НАТО найближчим часом.

Про це пише британське видання The Guardian.

Джонсон підтвердив нещодавні слова президента Володимира Зеленського, що Україна не зможе стати членом НАТО.

— Я розмовляв із Володимиром [Зеленським] учора. І ви знаєте, звичайно, я розумію, що він говорить про НАТО та реальну позицію. І всі завжди говорили, і ми ясно дали зрозуміти Путіну, що Україна не має наміру вступати до НАТО найближчим часом. Але рішення про майбутнє України має бути за українським народом і Володимиром Зеленським як його обраним лідером, і ми його підтримаємо, — прокоментував Джонсон.