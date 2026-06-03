Військовослужбовці, які перебувають на службі, мають право звільнитися з військової служби за певними обставинами, зокрема й за сімейними.

Які документи необхідні для звільнення з військової служби за сімейними обставинами — читайте на Фактах ICTV.

Сімейні обставини для звільнення з військової служби

Згідно з законом України Про військовий обов’язок та військову службу (стаття 26) військові можуть звільнитись за такими сімейними обставинами:

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військовослужбовець має постійно доглядати за хворою дружиною, власними батьками чи батьками дружини, дитиною;

наявність на утриманні трьох неповнолітніх дітей;

самостійне виховання неповнолітньої дитини;

військовослужбовець виховує 3 чи більше неповнолітніх дітей;

жінка-військовослужбовиця є вагітною;

жінка-військовослужбовиця перебуває у відпустці для догляду за дитиною, доки вона не досягне 3-річного віку;

військовослужбовець виховує дитину, що хворіє на онкологічні хвороби, церебральний параліч, хвороби нирок 4 ступеня, тяжкі перинатальні ураження нервової системи, важкі психічні розлади, цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежний);

військовослужбовець має дружину або своїх чи батьків дружини з інвалідністю І чи ІІ групи й було визнано необхідність здійснення опіки над людиною з інвалідністю;

військовослужбовець має постійно доглядати за людиною з інвалідністю І чи ІІ групи, якщо більше немає кому за нею доглядати.

Військовослужбовець може бути звільнений за наявності хоча б однієї з вищенаведених сімейних підстав.

Звільнитися можна на будь-якому етапі несення військової служби, написавши рапорт і подавши документи командиру військової частини.

Зразок рапорту на звільнення від мобілізації за сімейними обставинами виглядає наступним чином:

Перелік документів для звільнення з військової служби за сімейними обставинами

Відповідно до ст. 26 (частина 12) закону України Про військовий обов’язок та військову службу, однією з підстав звільнення від військової служби є сімейні обставини.

Залежно від сімейних обставин, що дають право на звільнення з військової служби, перелік документів може відрізнятися. Адже кожен випадок індивідуальний.

Наприклад, у разі догляду за батьками з інвалідністю І або ІІ групи будуть необхідні:

копія довідки про призначення групи інвалідності;

посвідчення особи з інвалідністю відповідної групи (номер, серія, ким і коли виданий);

копія документа, що посвідчує особу (паспорт чи інший документ);

копія документа, що підтверджує родинні зв’язки між батьками та військовослужбовцем (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, паспорт військовослужбовця, його дружини чи батьків, військовий квиток).

Копії документів мають бути завірені нотаріально.

Для військовослужбовиці у звʼязку з вагітністю буде необхідна довідка закладу охорони здоровʼя про вагітність, посвідчена головним лікарем.

Для військовослужбовиці, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, необхідні:

копія свідоцтва про народження дитини із зазначенням материнства;

копія медичного висновку про потребу дитини у домашньому догляді, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку.

Якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років, необхідно:

копія свідоцтва про шлюб;

копія свідоцтва про народження дитини (дітей) із зазначенням материнства;

довідка з військової частини про перебування чоловіка на військовій службі.

У разі перебування на утриманні у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці, необхідно надати:

копію свідоцтва про народження дітей із зазначенням батьківства (материнства) особи;

один із документів:

копія свідоцтва про реєстрацію шлюбу з матірʼю (батьком) дітей; копія рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей із батьком (матірʼю); рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з одним із батьків; письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти, та участь другого з батьків у їхньому вихованні, або рішення суду про встановлення факту перебування дітей на утриманні військовослужбовця, а також договір про сплату аліментів на дитину; довідка про наявність (відсутність) заборгованості зі сплати аліментів, видану органом державної виконавчої служби.

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