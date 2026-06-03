Парад на 9 травня – з дозволу Зеленського: Рютте покепкував з Путіна
- Марк Рютте заявив, що Україна досягла таких успіхів, що питання проведення російського параду 9 травня залежить від рішення Володимира Зеленського.
- Генсек НАТО також зазначив, що втрати Росії становлять понад 30 тис. осіб на місяць.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував українські удари по території Росії.
Він зазначив, що Україна досягла таких результатів, що питання проведення російського параду 9 травня фактично залежить від рішення Володимира Зеленського.
Рютте про удари України по території Росії
– Україна зараз досягла таких успіхів, що Путін може організувати парад 9 травня лише на підставі офіційного указу цього президента (Володимира Зеленського, – Ред.). Ви дозволили йому провести парад на дві години, а він закінчив за 1 годину 55 хвилин, – сказав Рютте під час брифінгу з Зеленським 3 червня.
Генсек НАТО наголосив, що Україна дедалі більше зміцнює свої позиції як на фронті, так і в контексті знищення частини можливостей і потенціалу Росії для продовження війни.
Він також зазначив, що в середу відбулося перше засідання Ради Україна–НАТО, яке, за його словами, стало “вже є дуже вагомим сигналом про міцні відносини між НАТО та Україною”.
Окремо Рютте підкреслив незмінність підтримки України з боку Альянсу.
– Безрозсудність Росії не є чимось новим. Але оскільки Україна продовжує стояти міцно, впроваджувати інновації та здобувати перемоги на полі бою, Росія дедалі більше впадає у відчай. Втрати Росії є значними – понад 30 тис. на місяць, – зазначив Рютте.
Нагадаємо, сьогодні до Києва з візитом прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Разом із ним до української столиці приїхали представники всіх 32 країн-членів Північноатлантичного альянсу.