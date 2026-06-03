Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував українські удари по території Росії.

Він зазначив, що Україна досягла таких результатів, що питання проведення російського параду 9 травня фактично залежить від рішення Володимира Зеленського.

Рютте про удари України по території Росії

– Україна зараз досягла таких успіхів, що Путін може організувати парад 9 травня лише на підставі офіційного указу цього президента (Володимира Зеленського, – Ред.). Ви дозволили йому провести парад на дві години, а він закінчив за 1 годину 55 хвилин, – сказав Рютте під час брифінгу з Зеленським 3 червня.

Генсек НАТО наголосив, що Україна дедалі більше зміцнює свої позиції як на фронті, так і в контексті знищення частини можливостей і потенціалу Росії для продовження війни.

Зараз дивляться

Він також зазначив, що в середу відбулося перше засідання Ради Україна–НАТО, яке, за його словами, стало “вже є дуже вагомим сигналом про міцні відносини між НАТО та Україною”.

Окремо Рютте підкреслив незмінність підтримки України з боку Альянсу.

– Безрозсудність Росії не є чимось новим. Але оскільки Україна продовжує стояти міцно, впроваджувати інновації та здобувати перемоги на полі бою, Росія дедалі більше впадає у відчай. Втрати Росії є значними – понад 30 тис. на місяць, – зазначив Рютте.

Нагадаємо, сьогодні до Києва з візитом прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Разом із ним до української столиці приїхали представники всіх 32 країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.