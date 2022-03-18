Дефолт переноситься: JPMorgan отримав виплати за купонами російських єврооблігацій

Американський банківський холдинг JPMorgan отримав виплати за купонами російських єврооблігацій.

Після перевірки даних та обробки кошти були перераховані платіжному агенту Citi.

Про це повідомляє Reuters.

Отриманий платіж було виконано в доларах. Після зарахування вони будуть перевірені та далі сплачені безпосереднім власникам облігацій.

JPMorgan як іноземний банк-кореспондент має обробляти платежі, проте враховуючи сьогоднішні обставини, перед процедурою банк провів консультацію із владою.

За словами джерела, банк уточнював в органів влади перед обробкою, чи не порушить проведення платежу накладених на Росію санкцій.

Проте за словами співрозмовника Reuters, неопрацювання платежу зашкодило б власникам облігацій.

Після погодження кошти перерахували далі до платіжного агента Citi.

Росія повинна була внести купонні виплати в розмірі $117 млн 16 березня за двома суверенними облігаціями. Деякі кредитори отримали виплати.

Reuters повідомляє, що таким чином, Росія уникнула дефолту, який би став першим за століття за зовнішніми облігаціями.

Отже, дефолт Росії відтерміновується принаймні до 4 квітня, коли настане час виплачувати наступні купони.

Фото: Reuters