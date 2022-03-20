Російська техніка підходить до кордону Білорусі з Україною – радник очільника МВС

Російсько-окупаційні війська підходять до кордону Білорусі з Україною та можуть спробувати його перейти. Напередодні білоруські дипломати поїхали з території України, що є тривожним сигналом.

В ефірі телеканалу ICTV радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко робитиме все, щоб не входити у прямі бойові дії білоруської армії.

– Я оцінював би ситуацію можливості введення Білорусі до військового конфлікту як 60 на 40. Ще тиждень тому було 40 на 60, але все ж таки я думаю, що Лукашенко робитиме все від себе залежне для того, щоб не входити в прямі бойові дії білоруської армії.

Кількість білоруської армії становить приблизно 40 тис. осіб. Це вся армія, включно з тилами, з госпіталями й так далі, зазначив Денисенко.