Розібрані рейки та зіпсовані елементи: радник очільника МВС про допомогу білоруських партизанів

Залізничного сполучення між Україною та Білоруссю зараз немає. Залізничні колії, які сполучають дві країни, частково непридатні для пересування потягів.

У коментарі українським телеканалам глава правління Укрзалізниці Олександр Камишін розповів, що він нещодавно звертався із закликом до білоруських залізничників не виконувати злочинних наказів та не везти російські військові ешелони до України.

– Я можу сказати, що сьогодні залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає, – сказав Камишін.

За його словами, залізничні колії, що сполучають Україну та Білорусь, перебувають у непридатному стані з певного моменту війни. Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко відзначив участь білоруських партизанів.

– Також хотів би відзначити білоруський напрямок. Нам на допомогу прийшли білоруські партизани. Там з’явилися партизани, які по суті вивели з ладу залізничне сполучення, яке веде до території України.

За його словами, частково розібрані рейки та зіпсовані відповідні регулювальні елементи, тобто з Білорусі зараз неможливо залізничним транспортом дістатися до України. Денисенко наголосив, що це ускладнюватиме логістику для Російської Федерації.