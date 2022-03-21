Президент США Джо Байден цього тижня вирушить до Польщі, щоб обговорити міжнародні зусилля щодо підтримки України та “накласти серйозні та безпрецедентні витрати на Росію” за її повномасштабне вторгнення.

Про це повідомляється у преспулі Білого дому.

Візит президента США до Польщі піде за зустрічами Джо Байдена у Брюсселі (Бельгія) з союзниками по НАТО, лідерами Великої сімки (G7) та лідерами Євросоюзу.

– У п’ятницю, 25 березня, президент Байден вирушить до Варшави, Польща, де проведе двосторонню зустріч із президентом Анджеєм Дудою. Президент обговорить, як Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами реагують на гуманітарну кризу та кризу в галузі прав людини, яку породила невиправдана та неспровокована війна Росії проти України, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше було скликано екстрений саміт країн-членів НАТО, який відбудеться 24 березня у Брюсселі. У рамках цієї ж зустрічі мають відбутися засідання Євроради та Великої сімки.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що на саміті Північноатлантичного альянсу польською стороною буде запропоновано створення миротворчої місії в Україні.

Своєю чергою глава британського уряду Борис Джонсон уже заявив, що Сполучене Королівство відстоюватиме інтереси України на засіданнях Північноатлантичного альянсу та зустрічах Великої сімки.