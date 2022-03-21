Британія продовжить нарощувати військову підтримку України, щоб закінчити війну – Джонсон

Велика Британія відстоюватиме інтереси України на засіданнях Північноатлантичного альянсу та зустрічах Великої сімки (G7).

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон.

– Я розмовляв із президентом Володимиром Зеленським сьогодні вдень, щоб викласти, як я працюватиму над просуванням інтересів України на зустрічах НАТО і Великої сімки цього тижня, – написав він.

Прем’єр Джонсон додав, що Велика Британія продовжить нарощувати військову, економічну та дипломатичну підтримку, щоб допомогти покласти край цій “жахливій” війні Росії проти України.

Нагадаємо, раніше було скликано екстрений саміт країн-членів НАТО, який має відбутися 24 березня у Брюсселі. В рамках цієї ж зустрічі мають відбутись засідання Євроради та Великої сімки.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що на наступному саміті Північноатлантичного альянсу польською стороною буде запропоновано створення миротворчої місії в Україні.

Джерело: Boris Johnson