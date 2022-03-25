Північна Корея випробувала гігантську балістичну ракету Hwasong-17

Північна Корея випробувала міжконтинентальну балістичну ракету нового типу Hwasong-17, яка подолала найбільш шлях у порівнянні з попередніми МБР.

Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто керував випробувальним запуском міжконтинентальної балістичної ракети нового типу, щоб посилити можливе ядерне стримування.

Запущена ракета подолала найбільший шлях у висоту і дальність, ніж будь-яка попередня МБР.

– Ракета, запущена в міжнародному аеропорту Пхеньяна, піднялася на максимальну висоту 6 248,5 км і пролетіла відстань у 1 090 км за 4 052 секунди, перш ніж точно влучити в заздалегідь задану точку на відкритих водах” Японського моря, – йдеться у повідомленні.

Hwasong-17 — величезна міжконтинентальна балістична ракета. Вперше широка громадськість дізналася про неї у жовтні 2020 року.

Вже незабаром аналітики дали їй прізвище “ракета-монстр”. Раніше її не вдавалося успішно випробувати, однак цього разу ракета змогла влучити у ціль.