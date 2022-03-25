Від Javelin до набоїв та уніформи: скільки країн світу надають Україні військову допомогу

З початку повномасштабного вторгнення військ РФ вглиб території України вже понад 25 країн світу висловили офіційному Києву не лише політичну, а й реальну військову підтримку.

За даними видання Politico, потужний український опір російським регулярним військам опирається саме на військові пожертвування з боку країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Загальна вартість отриманого Україною потужного озброєння становить мільярди доларів, що стало унікальним явищем за всю історію існування НАТО.

Перелік країн та їхньої військової допомоги Києву у боротьбі проти російських окупантів – далі у матеріалі.

Австралія

Військова допомога на 70 млн австралійських доларів (51,6 млн доларів США), а також ракети та озброєння.

Австрія

Шоломи, бронежилети, 100 тис. л пального.

Бельгія

200 одиниць протитанкової зброї, 3 тис. автоматів, 2 тис. кулеметів.

Велика Британія

Понад 10 тис. ракет малої дальності й протитанкових ракет, а також фугасної зброї, військова допомога на $33 млн, бронемашини Saxon. Крім цього, в Польщу було відправлено систему протиповітряної оборони Sky Sabre (ракетна система ППО середньої дії) разом зі 100 військовими для управління нею.

Греція

Портативні ракетні установки, автомати Калашникова та набої до них. Загальна кількість невідома.

Данія

2,7 тис. одиниць протитанкової зброї, 3 тис. протиповітряних ракет Stringer, бронежилети.

Естонія

Протитанкові ракети Javelin, 9 гаубиць (з дозволу Німеччини).

Євросоюз

Військова допомога у розмірі €500 млн.

Ірландія

Бронежилети і пальне для військової техніки ЗСУ.

Іспанія

1370 гранатометів, 700 тис. набоїв і легкі кулемети (кількість невідома). Крім цього – 20 т медичного забезпечення, персональний захист особового складу – шоломи, бронежилети, а також захист від зброї масового ураження.

Італія

120 гармат, ракети Stringer, важкі кулемети та набої Browning, легкі кулемети, протитанкові пускові установки, протитанкові набої, системи зв’язку, шоломи, жилети, пайки.

Канада

До 4,5 тис. портативних протитанкових ракет М72, 1,6 тис. протиосколкових жилетів, 7,5 тис. ручних гранат, $1 млн на закупівлю комерційних супутникових знімків високої роздільної здатності, кулемети, пістолети, карабіни, 1,5 млн набоїв, снайперські гвинтівки та обладнання на 10 млн канадських доларів (7,9 млн доларів США). Додатково – військова допомога на 25 млн канадських доларів (19,9 млн доларів США), що включає у себе шоломи, бронежилети, протигази і прилади нічного бачення.

Латвія

Ракети Stringer.

Литва

Ракети Stringer та шоломи.

Люксембург

100 легких протитанкових систем, повнопривідні машини та 15 військових наметів.

Нідерланди

200 ракет Stringer, 3 тис. шоломів, 2 тис. протиосколкових жилетів з броневставками, 100 снайперських гвинтівок і 30 тис. набоїв до них, з дозволу Німеччини – 400 РПГ.

Німеччина

1 тис. одиниць протитанкового озброєння, 500 протиповітряних ракет Stringer, а також дозвіл іншим країнам відправити на допомогу Україні 14 бронемашин.

Норвегія

200 одиниць протитанкового озброєння, шоломи, куленепробивні жилети, інше захисне обладнання.

Південна Корея

Військова уніформа та обладнання.

Північна Македонія

Військові матеріали та обладнання.

Польща

Десятки тисяч артилерійських боєприпасів, снарядів, також – протиповітряні ракети, легкі гармати та розвідувальні безпілотники.

Португалія

Гранати і боєприпаси, автомати G3, інше нелетальне обладнання.

Румунія

Куленепробивні жилети, шоломи, набої, медичні тенти, військове обладнання і пальне для військової техніки ЗСУ на $3 млн.

Словаччина

Системи ППО С-300, літаки МіГ-29 – у разі, якщо зможе знайти заміну.

Словенія

Автомати Калашникова, набої і шоломи.

Сполучені Штати Америки

1,4 тисячі ракет Stringer 4,6 тисяч протитанкових ракет Javelin, 5 гелікоптерів Мі-17, З патрульні катери, 4 радари для боротьби з артилерією й безпілотниками, 2 тисячі одиниць легкої бронебійної зброї, 300 гранатометів з боєприпасами, 600 рушниць і 600 автоматів, 5 тисяч гвинтівок, тисяча пістолетів, 25 тисяч одиниць натільної броні, 25 тисяч шоломів, майже 40 мільйонів набоїв до легкої зброї і понад мільйон набоїв для гранатометів, гармат і артилерійських установок. 70 Humvee й інших машин, 6 тисяч ручних протитанкових гранатометів АТ-4, 100 безпілотників Switchblade.

Туреччина

Ударні безпілотники Baykar Bayraktar TB2 – кількість невідома.

Фінляндія

2 тис. куленепробивних жилетів, 2 тис. шоломів, 2,5 тис. автоматів, 150 тис. набоїв, 1,5 тис. одноразових протитанкових систем, 700 тис. сухих пайків для військових.

Франція

Жодних публічних даних про надання військової допомоги.

Хорватія

Гвинтівки, кулемети, засоби захисту загальною вартістю 124 млн кун (18,1 млн доларів США).

Чехія

Нелегке озброєння – 160 ПЗРК, 20 легких кулеметів, 132 автомати, 70 пістолетів-кулеметів, 108 тис. куль і 1 тис. тактичних рукавиць, 10 тис. РПГ, 4 тис. гармат, 30 тис. пістолетів, 7 тис. автоматів, 4 тис. кулеметів. Загальна вартість – $17,9 млн. Крім цього, 1 млн куль вартістю $8,4 млн.

Швеція

10 тис. одиниць протитанкового озброєння, 5 тис. шоломів, 5 тис. одиниць перехоплюючої натільної броні.

Японія

Куленепробивні жилети і шоломи.

Фото: Oleksii Reznikov