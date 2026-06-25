Минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник здійснив 42 авіаційні удари, скинув 153 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5 778 дронів–камікадзе та здійснив 2 185 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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