Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 25 червня 2026 — ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Противник здійснив 42 авіаційні удари, скинув 153 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5 778 дронів–камікадзе та здійснив 2 185 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
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Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 583-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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