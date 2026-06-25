Сьогодні, 25 червня, відзначається Міжнародний день моряка. Свято було започатковане у 2010 році країнами-членами Міжнародної морської організації, яка є частиною ООН.

У цю дату заведено вітати моряків торговельного флоту, які роблять неоціненний внесок у світову економіку. Сьогодні варто подякувати всім, хто причетний до цієї професії.

З нагоди свята Факти ICTV підготували добірку привітань з Міжнародним днем моряка в картинках, віршах і прозі.

Зараз дивляться

Міжнародний день моряка 2026 – картинки

Привітання з Міжнародним днем моряка в картинках

***

Хоч ти в морі, хоч на суші,

Щасливим будь, моряк, завжди!

Подорож усю подужай,

Й відпочивай хоч іноді!

У цей день тобі бажаю

В радості купатись,

В плаванні до Землі краю

На плаву триматись!

***

Ти бачив дуже багато вод,

Не раз життям ризикував,

Ти річки борознив, моря,

І про дім рідний не забував.

І я поспішаю тебе привітати,

З прекрасним святом твоїм,

Бажаю щастя і здоров’я,

Щоб світ ти підкорив!

***

В морях безкраїх і в портах далеких,

Тебе чекають люди дорогі.

Нехай твій шлях буде щасливим й легким,

А серце гріють спогади живі!

***

У штормі й тиші ти тримаєш курс —

Моряк — це сила, відвага і пульс.

Нехай корабель твій іде до мети,

А мрії здійсняться – масштабні й прості.

***

Привітання з Міжнародним днем моряка в прозі

***

Вітаю з Днем моряка! Нехай всі шторми проходять повз тебе, а морські простори надихають. Бажаю міцного здоров’я, щастя, кохання, успіхів, благополуччя та впевненості у кожному дні!

***

Бути моряком – це покликання, тому я бажаю тобі завжди з радістю ходити в море та виконувати свій обов’язок! Нехай тобі підкоряються всі моря та океани, а кар’єра йде тільки вгору! Бажаю міцного здоров’я, багато сил, енергії та побільше приємних емоцій.

***

З Міжнародним днем моряка! Бажаю штилю в дорозі і шторму емоцій у житті. Нехай на борту завжди панує порядок, а вдома чекають любов і затишок.

***

Вітаю з Міжнародним днем моряка! Від щирого серця бажаю, щоб водна стихія дарувала радість і спокій душі, щоб тебе скрізь супроводжували удача і благополуччя. Нехай твоє життя завжди буде щасливим і наповненим любов’ю.

***

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.