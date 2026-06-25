Сьогодні, 25 червня, відзначається Міжнародний день моряка. Свято було започатковане у 2010 році країнами-членами Міжнародної морської організації, яка є частиною ООН.

У цю дату заведено вітати моряків торговельного флоту, які роблять неоціненний внесок у світову економіку. Сьогодні варто подякувати всім, хто причетний до цієї професії.

З нагоди свята Факти ICTV підготували добірку привітань з Міжнародним днем моряка в картинках, віршах і прозі.

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Міжнародний день моряка 2026 – картинки

Міжнародний день моряка - привітання

Міжнародний день моряка – привітання

Картинки до Міжнародного дня моряка

Картинки до Міжнародного дня моряка

Листівки з Днем моряка

Листівки з Днем моряка 2026

День моряка - привітання в картинках

День моряка – привітання в картинках

Міжнародний день моряка - листівки

Міжнародний день моряка – листівки

Привітання з Міжнародним днем моряка в картинках

***

Хоч ти в морі, хоч на суші,
Щасливим будь, моряк, завжди!
Подорож усю подужай,
Й відпочивай хоч іноді!
У цей день тобі бажаю
В радості купатись,
В плаванні до Землі краю
На плаву триматись!

***

Ти бачив дуже багато вод,
Не раз життям ризикував,
Ти річки борознив, моря,
І про дім рідний не забував.

І я поспішаю тебе привітати,
З прекрасним святом твоїм,
Бажаю щастя і здоров’я,
Щоб світ ти підкорив!

***

В морях безкраїх і в портах далеких,
Тебе чекають люди дорогі.
Нехай твій шлях буде щасливим й легким,
А серце гріють спогади живі!

***

У штормі й тиші ти тримаєш курс —
Моряк — це сила, відвага і пульс.
Нехай корабель твій іде до мети,
А мрії здійсняться – масштабні й прості.

***

Привітання з Міжнародним днем моряка в прозі

***

Вітаю з Днем моряка! Нехай всі шторми проходять повз тебе, а морські простори надихають. Бажаю міцного здоров’я, щастя, кохання, успіхів, благополуччя та впевненості у кожному дні!

***

Бути моряком – це покликання, тому я бажаю тобі завжди з радістю ходити в море та виконувати свій обов’язок! Нехай тобі підкоряються всі моря та океани, а кар’єра йде тільки вгору! Бажаю міцного здоров’я, багато сил, енергії та побільше приємних емоцій.

***

З Міжнародним днем моряка! Бажаю штилю в дорозі і шторму емоцій у житті. Нехай на борту завжди панує порядок, а вдома чекають любов і затишок.

***

Вітаю з Міжнародним днем моряка! Від щирого серця бажаю, щоб водна стихія дарувала радість і спокій душі, щоб тебе скрізь супроводжували удача і благополуччя. Нехай твоє життя завжди буде щасливим і наповненим любов’ю.

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