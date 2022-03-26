Президент США Джо Байден, який перебуває з візитом у Польщі, назвав главу Кремля Володимира Путіна м’ясником.

Після зустрічі з українськими біженцями у Польщі Байден вийшов до журналістів. Репортер поцікавився у президента США, що він думає про Путіна, дивлячись на українських біженців.

Джо Байден відповів коротко, але змістовно: Він м’ясник.

Складно не погодиться, знаючи, скільки ракет Путін запустив по житлових будинках, лікарнях.

До речі, це не вперше, коли глава Білого дому невтішно відгукується про Путіна. Раніше він назвав його вбивцею. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков тоді заявив, мовляв, дипломатія не дозволяє такі висловлювання на адресу глави держави.

Хоча дивно, що про дипломатію заїкається країна, яка розв’язала криваву війну в Україні.