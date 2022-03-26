РФ може здійснити повномасштабний наступ на Польщу, Прибалтику та Казахстан – Подоляк

Російська Федерація може здійснити повномасштабний наступ на Польщу, Балтійські країни та Казахстан, пояснюючи це так званою “глобальною військовою спецоперацією з демілітаризації та денацифікації”.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що про це оголосив російський депутат Євген Савостьянов.

RF may conduct a full-scale offensive on ???????? , the Baltic states & ???????? as part of a global military special operation on demilitarization & denazification. This was stated by ???????? MP Savostyanov. It’s only the beginning. ???????? frankly promises there will be a lot of European blood. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 25, 2022

– РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан у межах “глобальної військової спецоперації з демілітаризації та денацифікації”. Про це офіційно заявив російський депутат Савостьянов. Все тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни, – наголосив радник Офісу президента.

Раніше депутат російської Мосміськдуми запропонував “денацифікувати” ще шість країн, крім України, де Росія розв’язала повномасштабну війну.

Серед них – Прибалтика (Литва, Латвія, Естонія), Польща, Молдова та Казахстан. Подоляк припустив, що Росія хоче вчинити з цими країнами так само, як і з Україною, – здійснити повномасштабну атаку на мирних жителів.