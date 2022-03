РФ може здійснити повномасштабний наступ на Польщу, Прибалтику та Казахстан – Подоляк

Російська Федерація може здійснити повномасштабний наступ на Польщу, Балтійські країни та Казахстан, пояснюючи це так званою “глобальною військовою спецоперацією з демілітаризації та денацифікації”.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що про це оголосив російський депутат Євген Савостьянов.

RF may conduct a full-scale offensive on ???????? , the Baltic states & ???????? as part of a global military special operation on demilitarization & denazification. This was stated by ???????? MP Savostyanov. It’s only the beginning. ???????? frankly promises there will be a lot of European blood.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 25, 2022