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Країни G7 відмовилися сплачувати за імпорт енергоносіїв з Росії в рублях

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
G7

Країни Великої сімки погодили спільну відмову за вимогу Росії платити за експорт газу РФ у рублях.

Про це заявив міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек.

Він розповів журналістам, що оплата експорту в рублях неприпустима і всі міністри G7 погодилися з тим, що це буде одностороннє і явне порушення чинних контрактів.

– Спроба Путіна розділити нас очевидна, але, як ви бачите з цієї великої єдності та рішучості, нас не розділити, – додав міністр.

На зустрічі, де обговорювалося це питання, були присутні офіційні особи Франції, Німеччини, Італії, Японії, США, Великої Британії, Канади та представники Європейського Союзу.

Також Хавбек заявив, що постраждалі компанії закликатимуть не виконувати вимоги Володимира Путіна.

Глава Росії 23 березня вирішив, що тепер “недружні країни” зможуть платити Кремлю за газ лише російськими рублями, а не доларами чи євро.

Економісти заявили, що цей крок, мабуть, був спрямований на те, щоб спробувати підтримати рубль, який обвалився щодо інших валют відтоді, як російські війська вторглися в Україну 24 лютого, а західні країни відповіли далекосяжними санкціями проти РФ.

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Джерело: The Washington Post

Фото: Depositphotos

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