Велика Британія заарештувала першу супер’яхту у своїх водах у межах санкцій проти Росії. Яхта вартістю 38 млн фунтів (понад €44,9 млн) під назвою Phi належить неназваному російському бізнесмену.

Міністр транспорту Грант Шаппс заявив, що ця особа наразі не під санкціями, але має “тісні зв’язки” з президентом Росії Володимиром Путіним.

£38 million superyacht, Phi, has been detained in Canary Wharf. Officers from the National Crime Agency’s Combating Kleptocracy Cell have this morning served a detention notice on a superyacht owned by a Russian national. Full story https://t.co/OiX4Ia1l7d pic.twitter.com/ozkYA7uwFw — National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) March 29, 2022

Яхта Phi довжиною 58,5 м вперше потрапила під підозру як об’єкт російського власництва ще 13 березня. Судно зареєстроване у крихітній карибській державі Сент-Кітс і Невіс, але ходить під мальтійським прапором, щоб приховати своє “походження”.

Департамент транспорту (DfT) не коментував, чому не назвав особу, яка є власником яхти. Міністр транспорту Шаппс сказав, що цей крок є “чітким і суворим попередженням для Путіна та його оточення”.

— Поки що корабель нікуди не піде. Люди, які отримали вигоду від режиму (Путіна, – Ред.), не можуть отримати вигоду від плавання навколо Лондона та Великої Британії на таких кораблях, – сказав він.

У Національному агентстві Британії з боротьби зі злочинністю повідомили, що підозра про затримання яхти була вручена 29 березня 2022 року.

— Після швидкої роботи офіцерів розвідки, за підтримки колег з Бюро морської розвідки прикордонних сил, було визначено остаточного власника судна Phi, – повідомили в агентстві.

Яхта Phi – третя за величиною яхта, побудована престижними суднобудівниками Royal Huisman, і включає в себе те, що будівельники називають “нескінченним винним погребом”, та вбудований басейн із прісною водою.

Фото: National Crime Agency

Джерело: National Crime Agency, BBC