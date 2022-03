Велика Британія заарештувала першу супер’яхту у своїх водах у межах санкцій проти Росії. Яхта вартістю 38 млн фунтів (понад €44,9 млн) під назвою Phi належить неназваному російському бізнесмену.

Міністр транспорту Грант Шаппс заявив, що ця особа наразі не під санкціями, але має “тісні зв’язки” з президентом Росії Володимиром Путіним.

£38 million superyacht, Phi, has been detained in Canary Wharf.

Officers from the National Crime Agency’s Combating Kleptocracy Cell have this morning served a detention notice on a superyacht owned by a Russian national.

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) March 29, 2022