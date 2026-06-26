До суду скерували обвинувальний акт щодо командира батальйону безпілотних систем у справі про загибель 12 військовослужбовців і сімох цивільних під час військових урочистостей у листопаді 2025 року.

Про це 26 червня повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Загибель 19 людей під час шикування: командира будуть судити

– 1 листопада 2025 року російська ракета вдарила по місцю урочистого шикування військовослужбовців. Тоді загинули 19 людей, з них 12 військових і семеро цивільних. Ще 36 військовослужбовців отримали поранення. Тоді всі ставили одне й те саме питання: чи можна було запобігти цим втратам? Слідство дало на нього відповідь, – зазначив генпрокурор.

За його словами, слідство встановило, що командир батальйону організував урочисті заходи з нагоди річниці створення підрозділу.

Зараз дивляться

Нагородження особового складу проводилося всупереч чинним наказам військового командування, які забороняли проведення шикувань та масове скупчення військовослужбовців поза укриттями.

– Навіть після оголошення повітряної тривоги та ракетної небезпеки захід не було припинено, а військовослужбовців не розосередили. Крім того, напередодні у службових чатах поширили інформацію про місце, час проведення заходу, кількість учасників і геолокацію, – уточнив генпрокурор.

За даними слідства, ця інформація стала відомою російським військовим і була використана для уточнення цілі ракетного удару.

– Сьогодні обвинувальний акт щодо командира батальйону скеровано до суду. Обвинуваченому інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України), – поінформував Кравченко.

За інформацією джерела Української правди, йдеться про командира батальйону безпілотних систем, майора Юрія Раделицького.

Нагадаємо, 1 листопада 2025 року росіяни завдали удару по Дніпропетровській області. Ворог застосував дві балістичні ракети ймовірно комплексу Іскандер та три ударні БпЛа типу Герань.

Атака відбулася в момент проведення церемонії нагородження українських військовослужбовців. Загинуло 19 людей: 12 військовослужбовців та семеро цивільних.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.