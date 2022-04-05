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Австралія заборонить експортувати до РФ товари розкоші, вино та автомобілі

Юля Захарченко редакторка стрічки
Австралія заборонить експортувати до РФ товари розкоші, вино та автомобілі

Уряд Австралії планує заборонити експорт товарів розкоші, ювелірних виборів, вина, високоякісної косметики, виробів з хутра та шкіри, запчастин для автомобілів класу люкс до Росії.

У Міністерстві закордонних справ Австралії наголосили, що ці санкції спрямовані на президента Путіна та його близьке оточення. Обмеження запровадили у координації з ключовими партнерами для обмеження доступу так званої “російської еліти” до таких товарів.

– Ця заборона пов’язана з нашими цілеспрямованими фінансовими санкціями проти президента Путіна, членів його уряду, російських олігархів, пропагандистів, дезінформаторів та військових лідерів. Це наступний крок після нашої заборони на експорт глинозему та бокситів до Росії, – йдеться у повідомленні.

Австралія прагне накласти на Росію найвищі економічні втрати за несправедливу війну в Україні, яку розпочав президент РФ Володимир Путін.

– Європейський Союз та США вже запровадили відповідні санкції. Заборона Японії набуде чинності сьогодні, а санкції у Великій Британії мають запровадити вже незабаром, – зазначили у МЗС Австралії.

Уряд Австралії вкотре підтвердив свою непохитну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, а також мирним жителям нашої держави.

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Джерело: МЗС Австралії

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Фото: Pexels

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