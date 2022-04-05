Австралія заборонить експортувати до РФ товари розкоші, вино та автомобілі

Уряд Австралії планує заборонити експорт товарів розкоші, ювелірних виборів, вина, високоякісної косметики, виробів з хутра та шкіри, запчастин для автомобілів класу люкс до Росії.

У Міністерстві закордонних справ Австралії наголосили, що ці санкції спрямовані на президента Путіна та його близьке оточення. Обмеження запровадили у координації з ключовими партнерами для обмеження доступу так званої “російської еліти” до таких товарів.

– Ця заборона пов’язана з нашими цілеспрямованими фінансовими санкціями проти президента Путіна, членів його уряду, російських олігархів, пропагандистів, дезінформаторів та військових лідерів. Це наступний крок після нашої заборони на експорт глинозему та бокситів до Росії, – йдеться у повідомленні.

Австралія прагне накласти на Росію найвищі економічні втрати за несправедливу війну в Україні, яку розпочав президент РФ Володимир Путін.

– Європейський Союз та США вже запровадили відповідні санкції. Заборона Японії набуде чинності сьогодні, а санкції у Великій Британії мають запровадити вже незабаром, – зазначили у МЗС Австралії.

Уряд Австралії вкотре підтвердив свою непохитну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, а також мирним жителям нашої держави.

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Джерело: МЗС Австралії