Дефолт у Росії – подія, на яку багато хто нетерпляче чекає з огляду на низку передумов, зокрема неможливість РФ виплачувати зовнішні борги у валюті. Річ у тому, що через санкції Росія не може закуповувати валюту. Також країна не має доступу до валюти за кордоном, оскільки її просто заарештували.

CNN пише, що якщо до 4 травня РФ не розплатиться за євробондами в доларах, то буде технічний дефолт. Мовляв, брали у валюті, то й повертайте у ній, а рублі на кілограми ніхто не важитиме.

Отже, Факти ICTV простими словами пояснюють, що таке дефолт, а також, яка доля може спіткати РФ та її бізнес.

Що таке дефолт

Дефолт – це відмова держави від виплати кредитних боргів. Іншими словами – “банкрутство” для держави. Однак ці поняття мають істотну різницю. Якщо підприємство оголошує банкрутство, його ліквідують, а все його добро розпродують на аукціонах, щоб погасити хоча б частину боргів. А ось державу ліквідувати не можна (а шкода!).

Загалом вимальовується цікава картина, адже світ санкціями підводить РФ до дефолтної прірви. Якщо це станеться, держава-агресор не зможе протягом 5-7 років здійснювати запозичення на зовнішніх ринках. Проте зможе брати в борг у МВФ, Світового банку, а також у країн, які погодяться допомогти. Тож цікаво, якщо РФ таки зірветься в дефолт, хто захоче їй допомогти у цій ситуації (якщо взагалі знайдуться охочі)?

Традиційно, країна домовляється з МВФ про фіндопомогу. Мовляв, ми вам економічні реформи тут запровадимо, а ви нам – грошей. Проте МВФ – це така структура, яка ще й на політичну ситуацію дивиться прямо, а у РФ вона не найкраща.

Росія може намагатися простимулювати економіку, утім, все це відбувається на тлі вже доволі жорстких санкцій та виходу великого бізнесу з країни. Звідси і залякування ЄС щодо нафти та газу. Це останні кнопки, на які РФ ще здатна сміливо натискати. Але ситуація зараз різко змінюється, скоро і того не буде.

Слід зауважити: якщо хтось думає, що оголошення дефолту врятує від виплати боргу, то ні. Тоді просто починають діяти більш жорсткі важелі впливу: міжнародні суди, арешт власності за кордоном, резервів у закордонних банках тощо.

Які види дефолту існують

Видів дефолту лише два: простий і технічний (ось він і загрожує РФ). Причому країна спочатку може опинитися в ситуації технічного дефолту, а потім уже й простий підкрадеться. Навпаки, до речі, не буває.

Що таке простий дефолт

Це означає, що позичальникові нема чим платити за боргами, причому навіть немає надій на вихід із ситуації. Тоді міжнародна спільнота або оголошує реструктуризацію, або навіть може пробачити частину боргу. Але до цього вдаються, лише аби криза не поширилася на інші країни, адже економіки часто переплітаються одна із одною. Знову ж таки, результат диктує політична ситуація в країні.

Що таке технічний дефолт

Щодо технічного дефолту, то це коли начебто платоспроможна, але технічно не здатна погасити борг. Тобто якщо РФ вирішить виплатити держборг у рублях, це і буде технічний дефолт. Бо ж позичала країна у валюті, то й повертати має у ній.

Як дефолт позначиться на населенні країни

Найвідчутнішим сигналом одразу стане девальвація валюти, тобто рубля. Курс нацвалюти значно знизиться, а соцвиплати, пенсії та зарплати автоматично поменшають. Тобто люди просто стануть ще біднішими.

Від країни відвернуться інвестори, що сильно застопорить бізнес. Перший крок, на який піде бізнес – скорочення штату, а також зменшення видатків на певні напрямки, які потребували інвестицій. Тобто тут уже чергова хвиля безробіття постукає росіянам у двері.

Курс нацвалюти падає, зарплати зменшуються, бізнес розорюється або скорочує масштаби, безробіття та зростання цін – формула для соціальної кризи.

Загалом РФ намагається врятувати ситуацію певними механізмами, однак нині це більше нагадує підстеляння соломи у те місце, куди країна неминуче впаде.