ЄС погодив збільшення військової допомоги Україні до €1,5 млрд – Боррель

Європейський Союз надасть Україні третій транш військової допомоги у розмірі €500 млн. Таким чином, загальна сума військової допомоги ЄС зросла уже до € 1,5 млрд.

Як заявив 13 квітня верховний представник ЄС із закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель, термін дії цих заходів допомоги продовжується на рік.

It is not just rhetoric that your fight is our fight.

This is why we continue to #StandWithUkraine. pic.twitter.com/0oiDaRTywZ

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 12, 2022