ЄС погодив збільшення військової допомоги Україні до €1,5 млрд – Боррель

Європейський Союз надасть Україні третій транш військової допомоги у розмірі €500 млн. Таким чином, загальна сума військової допомоги ЄС зросла уже до € 1,5 млрд.

Як заявив 13 квітня верховний представник ЄС із закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель, термін дії цих заходів допомоги продовжується на рік.

– З цими новими додатковими 500 млн євро ЄС виділив загалом 1,5 млрд євро на підтримку постачання військового спорядження для Збройних сил України державами-членами ЄС. Наступні тижні будуть вирішальними… Вкрай важливо, щоб ми продовжували і нарощували нашу військову підтримку Україні, щоб захистити її територію та населення, – заявив Жозеп Боррель.

It is not just rhetoric that your fight is our fight. This is why we continue to #StandWithUkraine. pic.twitter.com/0oiDaRTywZ — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 12, 2022

У рамках погодженої військової допомоги Україні країни ЄС постачатимуть не лише засоби індивідуального захисту, аптечки та паливо, а й летальне спорядження в оборонних цілях.

Зазначимо, що попередні два транші були погоджені 28 лютого та 23 березня 2022 року.