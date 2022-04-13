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ЄС погодив збільшення військової допомоги Україні до €1,5 млрд – Боррель

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
ЄС погодив збільшення військової допомоги Україні до €1,5 млрд – Боррель

Європейський Союз надасть Україні третій транш військової допомоги у розмірі €500 млн. Таким чином, загальна сума військової допомоги ЄС зросла уже до € 1,5 млрд.

Як заявив 13 квітня верховний представник ЄС із закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель, термін дії цих заходів допомоги продовжується на рік.

– З цими новими додатковими 500 млн євро ЄС виділив загалом 1,5 млрд євро на підтримку постачання військового спорядження для Збройних сил України державами-членами ЄС. Наступні тижні будуть вирішальними… Вкрай важливо, щоб ми продовжували і нарощували нашу військову підтримку Україні, щоб захистити її територію та населення, – заявив Жозеп Боррель.

У рамках погодженої військової допомоги Україні країни ЄС постачатимуть не лише засоби індивідуального захисту, аптечки та паливо, а й летальне спорядження в оборонних цілях.

Зазначимо, що попередні два транші були погоджені 28 лютого та 23 березня 2022 року.

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