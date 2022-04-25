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Разом до нових спільних перемог: Зеленський привітав Макрона з перемогою на виборах

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Зеленський і Макрон

Президент України Володимир Зеленський привітав з перемогою у другому турі президентських виборів у Франції Емануеля Макрона.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

– Вітаю президента Франції і справжнього друга України Емманюеля Макрона з перемогою на виборах. Бажаю Емануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу, – зазначив Зеленський.

Очільник України також додав, що цінує підтримку Франції та переконаний, що разом країни крокують до спільних перемог в сильну і об’єднану Європу.

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За попередніми даними, Макрон здобув перемогу в другому турі президентських виборів. Французькі ЗМІ з посиланням на результати опитувань на виході з виборчих дільниць анонсували його перемогу з результатом в 57,6% голосів, лідер ультраправої партії Національне об’єднання Марін Ле Пен отримує 42,4%.

Водночас після обрання Макрона президентом Франції на другий термін у Франції почалися акції протесту, в Парижі поліція застосувала сльозогінний газ.

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