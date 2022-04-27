Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримує пропозицію президента України Володимира Зеленського налагодити партнерство з містами та регіонами ЄС для відновлення нашої держави.

— Скоро настане час відбудови України. Президенте Володимире Зеленський, я підтримую вашу пропозицію налагодити партнерство з містами та регіонами ЄС для розумного відновлення, – написала вона на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Soon, the time will come for Ukraine’s reconstruction. President @ZelenskyyUA, I support your proposal to establish partnerships with EU cities and regions to rebuild smartly. We will help you reconstruct and we will walk together with Ukraine on its European path. pic.twitter.com/G4FFYkldYE — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022

Ляєн зазначила, що ЄС допоможе нашій країні відбутися, додавши, що “разом з Україною піде її європейським шляхом”.

21 квітня президент України Володимир Зеленський створив Національну раду з відновлення України від наслідків війни.

Згідно з указом президента, затверджуються положення про Нацраду з відновлення України від наслідків війни, а також її посадовий склад.