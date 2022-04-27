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Скоро настане час відбудови: голова Єврокомісії про пропозицію Зеленського щодо відновлення України

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Урсула фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримує пропозицію президента України Володимира Зеленського налагодити партнерство з містами та регіонами ЄС для відновлення нашої держави.

— Скоро настане час відбудови України. Президенте Володимире Зеленський, я підтримую вашу пропозицію налагодити партнерство з містами та регіонами ЄС для розумного відновлення, – написала вона на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Ляєн зазначила, що ЄС допоможе нашій країні відбутися, додавши, що “разом з Україною піде її європейським шляхом”.

21 квітня президент України Володимир Зеленський створив Національну раду з відновлення України від наслідків війни.

Згідно з указом президента, затверджуються положення про Нацраду з відновлення України від наслідків війни, а також її посадовий склад.

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Фото: Depositphotos

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