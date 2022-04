Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримує пропозицію президента України Володимира Зеленського налагодити партнерство з містами та регіонами ЄС для відновлення нашої держави.

Soon, the time will come for Ukraine’s reconstruction.

President @ZelenskyyUA, I support your proposal to establish partnerships with EU cities and regions to rebuild smartly.

We will help you reconstruct and we will walk together with Ukraine on its European path. pic.twitter.com/G4FFYkldYE

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022