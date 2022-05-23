Травень, 23 в 12:28

Президент США Джо Байден повідомив, що Сполучені Штати готові на військову відповідь у разі, якщо Китай здійснить вторгнення на Тайвань.

Таку заяву американський лідер зробив у понеділок, 23 травня, на пресконференції у Токіо (Японія) – в рамках свого азіатського турне.

Як зазначають американські ЗМІ, таким чином Байден підтвердив, що готовий застосувати військову силу для захисту Тайваню в разі нападу Китаю, відійшовши від позиції “стратегічної невизначеності”, якої традиційно дотримувалися попередні американські президенти.

Зараз дивляться

Під час пресконференції Байдену поставили запитання такого змісту: Ви не хотіли втручатися у військовий спосіб у конфлікт в Україні з очевидних причин. Чи готові ви до військового втручання, щоб захистити Тайвань, якщо до цього дійде?

Американський лідер відповів на це запитання ствердно.

– Так. Це зобов’язання, яке ми на себе взяли, – категорично заявив Байден.

Він уточнив, що США, як і раніше, визнають “політику одного Китаю”, яка полягає в офіційному визнанні тільки однієї китайської держави – Китайської Народної Республіки, а також визнають, проте не підтримують твердження Пекіна про те, що Тайвань є частиною КНР. Байден наголосив, що політика не дає Китаю права силою захопити самоврядний острів.

Він порівняв можливе вторгнення Китаю на Тайвань із повномасштабним вторгненням Росії в Україну на початку цього року, попередивши, що це призведе “до порушення рівноваги у всьому регіоні”, і наголосивши, що “РФ має заплатити довгострокову ціну за свої дії”.

– Ми згодні з політикою одного Китаю та всіма супутніми угодами, які ми уклали. Але ідея про те, що його (Тайвань, – Ред.) можна просто взяти силою, недоречна. Це б розхитало весь регіон, і було б черговою акцією, аналогічною тому, що сталося в Україні, – пояснив Байден.

Водночас американський лідер висловив сумніви, що влада Китаю наважиться на військову агресію проти Тайваню.

– Я очікую, що цього не станеться, це не буде зроблено, – повідомив він.

Байден наголосив, що уникнення вторгнення на Тайвань безпосередньо залежить від того, чи світ надасть Китаю чіткий сигнал щодо наслідків.

Як інформують американські ЗМІ, США надають Тайваню оборонне озброєння, проте досі зберігали невизначеність щодо того, чи готові до прямого військового втручання у разі нападу Китаю. Тобто Вашингтон застерігав Китай від застосування сили проти Тайваню, але в цілому зберігав невизначеність щодо того, як далеко зайде, якщо це все ж станеться.

Ця невизначеність була спрямована на те, щоб ні Тайвань, ні КНР не почувалися достатньо впевнено, щоб здійснити кроки, які могли б порушити нинішній статус-кво.

У відносинах з Тайванем Вашингтон спирається на закон, ухвалений Конгресом США у 1979 році. У ньому будь-яка спроба визначити політичне майбутнє Тайваню військовими методами визначається як загроза американським інтересам. Конгрес схвалив продаж оборонної зброї Тайваню, але чітко не вказав, чи будуть США безпосередньо втручатися у разі військового вторгнення Китаю.

За даними ЗМІ, різка заява Джо Байдена, схоже, стала несподіванкою навіть для членів його адміністрації. Білий дім поспішив виступити із роз’ясненням заяви президента, зазначивши, що політика США щодо Тайваню не змінилася.

– Як заявив президент, наша політика не змінилася. Він підтвердив нашу політику “одного Китаю” і нашу відданість миру та стабільності через Тайванську протоку. Він також підтвердив наше зобов’язання відповідно до Закону про відносини з Тайванем надати Тайваню військові засоби для самооборони, – йдеться у заяві Білого дому, поспішно розісланій журналістам.

Водночас американські ЗМІ наголошують, що сьогоднішня заява Байдена вийшла за рамки простого повторення того, що Сполучені Штати нададуть Тайваню зброю.

Тайвань розташований менш ніж за 177 кілометрів від узбережжя Китаю (вони розділені Тайванською протокою). Понад 70 років Тайвань має власне управління. Водночас Пекін висуває претензії на острів та називає його китайською територією.