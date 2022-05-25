Армія РФ готує три котли на Донбасі – аналітики ISW

Травень, 25 в 14:39

Армія РФ, ймовірно, намагається одночасного оточити кілька невеликих осередків ЗСУ у Донецькій та Луганській областях, відмовившись від повного оточення українських сил на Донбасі. Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

На їх думку, йдеться про три так звані котли:

ширший район Сєвєродонецька (включно з Рубіжним та Лисичанськом);

Бахмут-Лисичанськ, навколо Золотого (на північний схід від Попасної);

в районі Авдіївки.

Проте, як кажуть в ISW, спроби просування російських військ на цих напрямках не досягли жодного серйозного прориву чи значного прогресу.

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– Російські війська спрямовують значну кількість своїх сил, артилерії та авіації для розгрому українських захисників у Луганській області і, ймовірно, витягують необхідні ресурси з району Ізюмської осі, оборонних позицій навколо Харкова, Донецька та Запоріжжя, – наголошують американські аналітики.

Вони погоджуються з тим, що за останній тиждень війська РФ просунулися вперед більше, ніж протягом усього травня, але ці просування залишаються повільними, обмежуються меншими цілями, ніж припускав Кремль, і стикаються з великим супротивом українців.

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Джерело: ISW