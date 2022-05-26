Для покарання Росії за війну в Україні створено новий міжнародний орган

Травень, 25 в 21:58

ЄС, США та Великобританія погодили створення Консультативної групи, метою якої стане координація дій щодо притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

Повна назва новоствореного міжнародного органу – Консультативна група з питань жорстоких злочинів (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA).

– Ця група буде… механізмом, покликаним забезпечити ефективну координацію відповідної підтримки зусиль із притягнення до відповідальності на місцях. Вона посилить нинішні зусилля ЄС, США та Великобританії щодо притягнення до відповідальності за звірства в контексті агресивної війни Росії проти України, – йдеться у прес-релізі Зовнішньої дипломатичної служби ЄС.

Головною місією Консультативної групи стане підтримка підрозділів Офісу генпрокурора України, що займаються розслідуванням воєнних злочинів, скоєних після початку повномасштабної війни.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс:

– З усією рішучістю ми забезпечимо притягнення до відповідальності тих, хто причетний до мерзенних звірств, вчинених в Україні.

Британія вже взяла на себе чітке зобов’язання підтримувати Україну в її розслідуваннях – ми направили до регіону своїх експертів з військових злочинів, а також надали додаткове фінансування Міжнародного кримінального суду. Справедливість переможе.

Держсекретар США Ентоні Блінкен:

– Ми безпосередньо підтримуватимо зусилля Офісу генпрокурора з документування, збереження та аналізу доказів військових злочинів та інших злочинів, скоєних військовослужбовцями РФ в Україні.

ACA є важливим елементом прихильності Сполучених Штатів тому, що винні у таких злочинах будуть притягнуті до відповідальності.

Представник ЄС Жозеп Боррель:

– Дуже важливо забезпечити, щоб усі винні у жахливих злочинах, скоєних під час неспровокованої військової агресії Росії в Україні, постали перед судом. За військові злочини не може бути безкарності.