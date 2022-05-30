Україна очікує сім кроків від країн НАТО після саміту в Мадриді – Стефанішина

Травень, 29 в 22:30

Підсумком саміту НАТО у Мадриді мають бути рішучі кроки, які посилять безпеку України та Північноатлантичного альянсу. Демократичний світ повинен зробити все, щоб зупинити країну-агресора Росію, та не має іншого вибору.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на відкритті весняної сесії Парламентської Асамблеї НАТО у Вільнюсі.

– Хтось боїться поразки Росії або просто не вірить, що вона можлива. Але я прошу вас на хвилинку уявити світ у разі поразки України. Ми, українці, добре знаємо, як виглядатиме перемога Росії, тому що знаємо, як виглядає сьогодні російська окупація. Сотні тисяч українців живуть у страху та терорі. З перемогою Росії не буде надії на безпечне та вільне життя на європейському континенті. Правила визначатиме сила, а не міжнародне право, – наголосила Ольга Стефанішина.

На її думку, санкції проти агресора, наявність необхідної зброї та підтримка економіки нашої держави – це ключ для перемоги України у повномасштабній війні, яку розпочала Російська Федерація. Водночас чітка перспектива членства України в Європейському Союзі – це необхідний крок для підвищення стійкості країни та її подальшої відбудови.

Зараз дивляться

– Необхідно негайно розірвати ланцюг енергетичної залежності від Росії та забезпечити Україну всіма типами озброєння, яке дозволить перейти від оборони до контрнаступу, – переконана вона.

Віцепрем’єрка закликала парламентарів держав-членів НАТО посилити тиск на свої уряди для отримання Україною необхідної підтримки та подальшої ізоляції Росії. Серед необхідних кроків:

торговельне ембарго на імпорт російських енергоресурсів;

закриття всіх можливостей для обходу санкцій проти Росії;

направлення заморожених фінансових ресурсів для компенсацій Україні;

відмову від розрахунків у російських рублях;

відключення всіх російських банків від міжнародної міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів Swift;

розширення індивідуальних санкцій та візових обмежень;

заборону трансляції всіх російських пропагандистських каналів.

Джерело: Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Фото: Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції