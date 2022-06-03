Швейцарія дала зелене світло Німеччині на постачання танків Leopard 2

Червень, 03 в 20:14

Швейцарія дозволила Німеччині постачати іншим європейським країнам танки німецького виробництва, які перебували на озброєнні швейцарської армії. Про це повідомляє видання DW.

Відповідний дозвіл надало Управління оборонних закупівель Швейцарії.

Берн повернув 42 танки Leopard 2 A4 виробнику Rheinmetall у 2010 та 2011 роках.

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— Німеччина може вільно розпоряджатися танками Leopard 2, які вже були продані компанії Rheinmetall 12 років тому, оскільки тут більше немає жодних вимог, – повідомили в офісі закупівель.

Раніше європейські країни, які прагнуть поповнити свої запаси озброєння після надання зброї Україні, подали запити до Швейцарії на передачу надлишків матеріалів із попередніх або поточних запасів збройних сил.