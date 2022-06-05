Червень, 05 в 11:35

Іспанський уряд готовий поставити Україні важке озброєння. Про це пише іспанське видання El Pais із посиланням на джерела в уряді.

Досі країна постачала боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння – гранатомети С-90 чи кулемети.

Тепер Іспанія готує постачання важкого озброєння, зокрема зенітно-ракетних комплексів та бойових танків Leopard. Окрім того, іспанські військові навчатимуть українських воїнів.

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Видання пише, що Міноборони Іспанії завершує постачання до Києва батарей зенітно-ракетних комплексів малої дальності Shorad Aspide. Ці системи іспанська армія замінила іншою, більш досконалою системою.

Уряд Іспанії також готовий поставити Україні бойові танки Leopard A4, які вже десять років законсервовані на базі матеріально-технічного постачання іспанської армії у Сарагосі.

Ці танки є частиною партії зі 108 вживаних одиниць, які Німеччина продала Іспанії в 1995 році.

За оцінками джерел в обороні, близько 40 танків відремонтують та передадуть українській армії. Крім того, Іспанія запропонувала навчити українських військових поводитися з цими бойовими танками.

Навчання, згідно з джерелами, проходитимуть у Латвії, де іспанська армія розмістила контингент із 500 солдатів із шістьма танками Leopard 2E в рамках операції НАТО.

На другому етапі навчання українських танкістів проходитиме вже на території Іспанії.

Швейцарія дозволила Німеччині постачати іншим європейським країнам танки німецького виробництва, які перебували на озброєнні швейцарської армії.

Джерело: El Pais