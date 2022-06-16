Росія програє через брехню Путіна про війну – Foreign Policy

Червень, 16 в 17:23

Доки російський диктатор Володимир Путін називає війну в Україні “спецоперацією”, намагаючись приховати від росіян справжні масштаби конфлікту, успіхи армії РФ дуже сумнівні, пише видання Foreign Policy у статті Брехня Путіна про війну гальмує наступ Росії.

– Військова стратегія президента Росії Володимира Путіна в Україні дедалі більше обмежується небажанням Кремля офіційно оголошувати війну Києву, як вважають американські чиновники, що дозволило б Росії за рахунок мобілізації потенційно вивести на поле бою ще тисячі військових, – наголошується в публікації.

На думку автора статті, небажання Кремля виводити на поле бою більше військових, які з самого початку повномасштабного вторгнення перевищували українські сили у співвідношенні більш ніж три до одного, зводить нанівець переваги Росії.

Водночас таємна мобілізація солдатів у Росії все ж таки проводиться. Співрозмовник у європейських службах безпеки розповів про провал прихованої кампанії в Мурманській області.

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Джерело видання у США, поінформоване про тактику розвідки на полі бою, вважає у цій ситуації тактику ЗСУ виграшною:

– Вони використовують дуже гнучку тактику. Вони повільно поступаються територією, вимагаючи величезну ціну за кожен міський квартал. Я наполягаю, що у довгостроковій перспективі росіяни програли. Якщо за Сєвєродонецьк такі бої, то уявляєте, що було б у Києві?

Невдачі Кремля пов’язані не лише із внутрішньою політикою, а й із санкціями, вважає автор статті, оскільки перехід Росії до артилерійської війни на Донбасі викликаний виснаженням запасів сучасної високоточної зброї, які зараз неможливо поповнити.

І тут Україна має переваги, оскільки надходження західної військової техніки, хоч і повільно, але триває.

Джерело: Foreign Policy