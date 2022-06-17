Червень, 17 в 19:10

Казахстан не визнаватиме так звані ЛНР і ДНР. Президент Казахстану Касим-Жомарт Кемельович Токаєв назвав “ЛДНР” квазідержавами прямо перед російським диктатором Володимиром Путіним.

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі, який став черговим інструментом російської пропаганди, президент Казахстану заявив, що сучасне міжнародне право – це статут Організації Об’єднаних Націй. У ньому йдеться про територіальну цілісність та право на самовизначення. На його думку, зараз ці два основні принципи взаємно протирічать один одному.

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Він вважає, що замість 193 країн-учасниць ООН у світі може з’явитися понад 600 держав, якщо керуватися принципами статуту ООН про право націй на самовизначення.

– Звичайно, це буде хаос. З цієї причини ми не визнаємо Тайвань, Косово, Південну Осетію, Абхазію. Цей принцип застосований щодо квазідержавних територій, якими є Луганськ і Донецьк, – заявив президент Казахстану.

Варто зазначити, що лише країна-агресор Росія визнала так звані ЛНР і ДНР, виправдовуючи повномасштабну збройну агресію та воєнні злочини в Україні.