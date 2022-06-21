Китай збільшив обсяг закупівель нафти з РФ, а Індія планує скористатися знижками

Червень, 20 в 21:58

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Москва почала нарощувати продаж нафти за межами Євросоюзу, пропонуючи заманливі знижки.

Так, головний імпортер російської нафти за межами Європи – Китай збільшив обсяги закупівель. За підсумками травня обсяги були на 55% більшими, ніж у травні 2021 року.

За даними головного митного управління Китаю, імпорт російської нафти до країни трубопроводом Східний Сибір-Тихий океан, а також морем у травні досяг майже 8,42 млн тонн. Раніше імпортером нафти №1 до КНР була Саудівська Аравія з 7,82 млн тоннами.

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Про збільшення закупівель російської нафти Індією повідомляв Держдеп США.

9 червня старший радник Держдепу з енергетичної безпеки Еймос Хокстайн заявив, що Нью-Делі наростила закупівлі нафти в РФ в середньому зі 100 тис. барелів на добу до майже 800 тис. У Держдепі закликали Індію стримати свої наміри.

— Не закуповуйте занадто багато і дійте так, щоб це не виглядало, наче ви скористалися стражданнями європейських і американських споживачів, – заявляв чиновник, маючи на увазі наміри Європи відмовитися від російських енергоносіїв.

Пізніше агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Індія має намір подвоїти імпорт нафти з Росії через суттєві знижки.

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31 травня Європейський Союз в межах чергового пакету санкцій ухвалив рішення заблокувати весь імпорт російської нафти, що надходить морем, до кінця 2022 року. Загалом ці плани мають скоротити імпорт нафти, яка надходить з Росії трубопроводами і морським шляхом, на 90%.