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Атакували дорогу з мінометів: німецькі журналісти потрапили під обстріли РФ в Україні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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аварія, ДТП
Фото: Depositphotos

Журналісти німецького видання потрапили під обстріли російської армії біля Лисичанська. Кореспондент Bild Пауль Ронцхаймер повідомив, що російські війська гатили з мінометів.

– Ми щойно потрапили під обстріл на виїзді з Лисичанська, який майже оточений. Йоргос, Вадим і я не постраждали. У машині розбилося лише одне скло. Росіяни активно атакували дорогу з мінометів, – повідомив журналіст.

Разом із Ронцхаймером під обстріл потрапили фотографи Йоргос Мутафіс та Вадим Мойсенко, які співпрацюють із Bild. За його словами, ніхто з медійників не постраждав. Однак невідомо, чи російські війська цілеспрямовано атакували саме працівників ЗМІ.

Ронцхаймер наголосив, що атака російських військ свідчить, що окупанти не розрізняють військові та цивільні цілі, а просто бомблять все підряд.

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Джерело: Bild
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