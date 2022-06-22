Червень, 22 в 17:37

Журналісти німецького видання потрапили під обстріли російської армії біля Лисичанська. Кореспондент Bild Пауль Ронцхаймер повідомив, що російські війська гатили з мінометів.

– Ми щойно потрапили під обстріл на виїзді з Лисичанська, який майже оточений. Йоргос, Вадим і я не постраждали. У машині розбилося лише одне скло. Росіяни активно атакували дорогу з мінометів, – повідомив журналіст.

We just got under attack on our way out of #Lyssytschansk which is almost encircled. Thank god, Giorgos, Vadim and I are not injured, only one window of the car broke. Russians propaply attacked the road with Mortar. Before that we were inside Lyssytschansk. Soon more @BILD ???? pic.twitter.com/Iw9h6MN7Gi — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) June 22, 2022 Зараз дивляться

Разом із Ронцхаймером під обстріл потрапили фотографи Йоргос Мутафіс та Вадим Мойсенко, які співпрацюють із Bild. За його словами, ніхто з медійників не постраждав. Однак невідомо, чи російські війська цілеспрямовано атакували саме працівників ЗМІ.

Ронцхаймер наголосив, що атака російських військ свідчить, що окупанти не розрізняють військові та цивільні цілі, а просто бомблять все підряд.