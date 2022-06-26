Червень, 26 в 16:12

Голова Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до союзників України, лідерів країн Великої сімки (G7) з вимогою посилити санкції проти Росії, а конфісковані в РФ гроші передати на відбудову нашої держави.

Про це Єрмак написав у своїй колонці для італійського видання Corriere della Sera.

Він нагадав, як розвивалися події спочатку, адже Росія не думала, що Україна матиме стільки союзників і що західні країни допомагатимуть фінансами та озброєнням. А ще РФ сильно прорахувалася, коли думала, що за кілька днів зможе взяти Київ та захопити центральну владу.

Зараз дивляться

За словами Єрмака, санкції Заходу боляче вдарили по економіці РФ. Так, минулого тижня голова Центробанку повідомив, що 15% російського ВВП перебувають під загрозою і що відновлення російської економіки до рівня 2021 року може тривати понад десять років.

– Я також розумію, що ці санкції дорого коштують нашим друзям та союзникам. Я знаю, що люди запитують, чи зможуть вони дозволити заправити свої машини, нагодувати свої сім’ї або обігріти свої будинки наступної зими. Я це все знаю. І я дякую їм за їхню жертву, – зазначив Андрій Єрмак.

Голова ОПУ заявляє, що якщо Україна програє цю війну, то Росія на цьому не зупиниться і йтиме далі.

– Цей конфлікт неминуче пошириться на території НАТО, – вважає Андрій Єрмак.

Він зазначив, що присутнім сьогодні на саміті G7 прем’єру Великої Британії Борису Джонсону, президенту США Джо Байдену, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, президенту Франції Еммануелю Макрону, прем’єру Канади Джастіну Трюдо, прем’єру Італії Маріо Драгі і голові уряду Японії Фуміо Кісіді наголосив на посиленні військової підтримки України.

– Нам потрібен військовий паритет над Росією, який має дати Україні можливість протистояти звичайній агресії та зробити ціну цієї агресії неприйнятною, – зазначив Єрмак.

Очільник ОПУ наголошує, що санкції проти Росії необхідно подвоїти та припинити закуповувати російські газ та нафту, адже це приносить колосальні гроші агресору.

Тиск має відчути весь банківський сектор Росії. Олігархи не повинні мати можливості передавати активи своїм дітям. Вкрай потрібне посилення енергетичних санкцій, щоб знизити експортний прибуток Росії.

За словами Андрія Єрмака, після закінчення війни усі заморожені та конфісковані російські активи мають піти на відновлення України.

Також важливо викрити брехню, яку розповсюджує російська пропаганда: фінансова криза у світі є результатом війни, а не відповіддю на західні санкції. Саме російська блокада Одеси та інших українських портів спричинила кукурудзяну і пшеничну кризу в країнах, що розвиваються, зазначає голова Офісу президента.

Також важливо на міжнародному рівні визнати Росію спонсором тероризму та внести її до чорного списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей.

– Якщо Росія побачить слабкість наших союзників, якщо вважатиме, що вони не підтримають або не збільшать свою підтримку України, то це буде зеленим світлом для продовження бійні, – вважає Андрій Єрмак.

За його словами, Росія знає, що їй доведеться або знищити Україну, або програти війну. Якщо станеться перше, весь світ, зокрема США, порине в прірву нового Темного століття.

Якщо Україна переможе – вся Європа може стати вільною.

Раніше стало відомо, що Німеччина готова виділити Україні нове озброєння, серед якого є самохідні артилерійські установки та ракетні системи залпового вогню.

Повідомлялося, що російські олігархи та установи внаслідок санкцій Євросоюзу втратили доступ до різних активів на суму понад €12,5 млрд.