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Литовський телеведучий розповів, на що пішли кошти, зібрані на Bayraktar для України

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Bayraktar

Литовський телеведучий та громадський діяч Андрюс Тапінас розповів, на що витратив гроші, а саме майже €6 млн, що були зібрані на безпілотник Bayraktar для України.

Раніше на цю суму мали купити для України безпілотник Bayraktar TB2, але виробник вирішив безкоштовно передати його Литві.

Тапінас на своїй сторінці у Twitter розповів, на що були витрачені гроші, та зазначив, що ще залишається майже €1,5 млн.

Зараз дивляться
  • бомби для Bayraktar: €1,5 млн;
  • 110 антидронів: €1,5 млн;
  • медичне забезпечення у Черкасах: €343 440;
  • розвідувальні дрони Magylas: €660 тис.;
  • центр обробки даних для дронів: €440 тис.;
  • дрони для Сєвєродонецька: €50 тис.

Андрюс Тапінас збирав кошти на дрон Bayraktar TB2 для України протягом трьох днів, з 25 до 28 травня. Для цього він влаштував спеціальний ефір, на якому були зібрані необхідні кошти.

Пізніше турецька компанія ударних безпілотників Baykar вирішила подарувати Литві дрон Bayraktar TB2. Компанія попросила передати зібрані кошти українцям як гуманітарну допомогу.

Андрюс Тапінас розповів ВВС, що гроші переказували не бізнесмени чи олігархи, а прості люди – вчителі, медсестри, були перекази навіть з будинків для людей похилого віку.

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Фото: Baykar

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