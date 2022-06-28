Литовський телеведучий розповів, на що пішли кошти, зібрані на Bayraktar для України

Червень, 28 в 19:40

Литовський телеведучий та громадський діяч Андрюс Тапінас розповів, на що витратив гроші, а саме майже €6 млн, що були зібрані на безпілотник Bayraktar для України.

Раніше на цю суму мали купити для України безпілотник Bayraktar TB2, але виробник вирішив безкоштовно передати його Литві.

Тапінас на своїй сторінці у Twitter розповів, на що були витрачені гроші, та зазначив, що ще залишається майже €1,5 млн.

Зараз дивляться

бомби для Bayraktar: €1,5 млн;

110 антидронів: €1,5 млн;

медичне забезпечення у Черкасах: €343 440;

розвідувальні дрони Magylas: €660 тис.;

центр обробки даних для дронів: €440 тис.;

дрони для Сєвєродонецька: €50 тис.

Where did Bayraktar money go: Raised:: 5 971 842 euro – Bombs for Bayraktar: 1,5 mln

– 110 antidrone guns: 1,5 mln

– Medical supplies to Cherkasy: 343 440

– Recon drones Magylas: 660K

– Data center for drones: 440K

– Drones for SeveroDonetsk: 50K Remains: 1 478 402 e — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) June 27, 2022

Андрюс Тапінас збирав кошти на дрон Bayraktar TB2 для України протягом трьох днів, з 25 до 28 травня. Для цього він влаштував спеціальний ефір, на якому були зібрані необхідні кошти.

Пізніше турецька компанія ударних безпілотників Baykar вирішила подарувати Литві дрон Bayraktar TB2. Компанія попросила передати зібрані кошти українцям як гуманітарну допомогу.

Андрюс Тапінас розповів ВВС, що гроші переказували не бізнесмени чи олігархи, а прості люди – вчителі, медсестри, були перекази навіть з будинків для людей похилого віку.

Фото: Baykar