Литовський телеведучий розповів, на що пішли кошти, зібрані на Bayraktar для України

Литовський телеведучий та громадський діяч Андрюс Тапінас розповів, на що витратив гроші, а саме майже €6 млн, що були зібрані на безпілотник Bayraktar для України.

Раніше на цю суму мали купити для України безпілотник Bayraktar TB2, але виробник вирішив безкоштовно передати його Литві.

Тапінас на своїй сторінці у Twitter розповів, на що були витрачені гроші, та зазначив, що ще залишається майже €1,5 млн.

Where did Bayraktar money go:

Raised:: 5 971 842 euro

– Bombs for Bayraktar: 1,5 mln

– 110 antidrone guns: 1,5 mln

– Medical supplies to Cherkasy: 343 440

– Recon drones Magylas: 660K

– Data center for drones: 440K

– Drones for SeveroDonetsk: 50K

Remains: 1 478 402 e

— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) June 27, 2022