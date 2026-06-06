Прогноз погоди в Україні на 10 днів показує, що ситуація буде нестабільною та нестійкою – тепло +22…+29°C триматиметься поруч із локальними зливами та грозами, які “вистрілюватимуть” точково.

Так, замість стабільного сонця країна отримає мозаїку фронтів, де дощ може накрити один район, а за кілька кілометрів буде вже сухо і спекотно.

Про це в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповіла синоптикиня Наталя Птуха.

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Якою буде погода в Україні на 10 днів

Наталя Птуха зауважила, що погода в Україні на вихідні покаже активне переміщення атмосферного фронту із заходу.

Так, на вихідні 6-7 червня, за її словами, в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних областях, а вдень також у Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях – помірні, місцями значні дощі та грози. На решті території – переважно без опадів.

На Закарпатті і Прикарпатті вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура вночі +14…+19°С, вдень +24…+29°С, у західних областях +20…+25°С.

Як зазначає синоптикиня, решта територій залишається поки що без опадів, особливо лівобережжя.

– Такого стабільного антициклону, щоб був тривалий період без опадів і без хмарності, поки що не очікується. Час від часу опади можуть бути, – додала вона.

Температурний фон при цьому залишиться комфортним: у межах +11…+19°C вночі та +22…+29°C вдень.

Водночас уже в понеділок, 8 червня, цей фронт зміститься східніше, і опадів там стане більше. Птуха зазначає, що в країні очікується мінлива хмарність, місцями – короткочасні дощі та грози. Вночі на заході та сході переважно без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +14…+19°С, на заході країни +10…+15°С; вдень +22…+27°С.

– На 9 та 10 число температурні показники практично по всій території однакові. 9 червня вночі в більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, на решті території – без опадів. 10 червня без опадів, лише на заході та південному сході країни вдень короткочасні дощі та грози, – розповіла вона.

Температура повітря вночі буде на рівні +12…+18°С, вдень +22…+28°С.

Синоптикиня наголосила, що ці дощі будуть “літнього характеру”: в одному місті може буквально з різницею десятки або кілька кілометрів, йти дощ з грозою, в іншому – навпаки жодної краплі.

За консультативним прогнозом, 11-15 червня також має бути нестійка погода з короткочасними дощами та грозами переважно в денні години.

– Але температура практично не змінюється, залишиться в комфортних межах: ще не спека і вже не так холодно. Ніч в межах +10…+17°C, а день – температура від +20 до +27°C, – підсумувала синоптик.

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