У НАТО розчаровані позицією Китаю щодо російського вторгнення в Україну

Червень, 28 в 18:15

У Північноатлантичному альянсі “розчаровані” позицією Китаю щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи в кулуарах на саміті у Мадриді, сказав, що не бачить Китай противником, але він стурбований дедалі тіснішими зв’язками Пекіна з Москвою.

— Ми не розглядаємо Китай як супротивника, але ми розчаровані тим, що Китай не зміг засудити вторгнення Росії в Україну, що Китай поширює багато фальшивих наративів про НАТО, Захід, а також те, що Китай і Росія зараз ближче, ніж будь-коли, – сказав генсек.

Столтенберг нагадав, що навесні, після початку повномасштабного російського вторгнення Китай “уперше жорстко висловився проти НАТО і проти розширення НАТО” у спільній заяві Сі та Путіна.

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Однак він наголосив, що розбіжності з Китаєм, зокрема щодо нападу РФ на Україну, не мають бути підставою для зміни позиції Альянсу.

— Ми не можемо припинити підтримку України лише через те, що не весь світ нас підтримує. І ми не “прокинулись” в 2022 році у питанні підтримки України, – заявив він.

Саміт НАТО у Мадриді триватиме до 30 червня. На ньому розглянуть сучасні виклики для європейської та євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації Північноатлантичного альянсу та ухвалять нову стратегічну концепцію.