Липень, 03 в 23:31

Німеччина обговорює з союзниками гарантії безпеки для України після завершення війни, однак вони відрізнятимуться від наданих для країн-членів НАТО. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, зараз тривають переговори.

– Ми обговорюємо з союзниками питання про гарантії безпеки, які ми можемо дати. Це постійний процес. Зрозуміло, що це не буде те саме, якби країна була членом НАТО, – наголосив канцлер Німеччини.

Світові лідери критикували канцлера ФРН Шольца через його нерішучість у питанні постачання допомоги Україні. За його словами, Шольц не хоче стати одним з політиків, які дають обіцянки ледь не щотижня, а потім не можуть виконати понад 90% зі сказаного.

Його звинувачували у недостатньому переживанні щодо людей, які боролись з постійним збільшенням інфляції. Шольц запевнив, що стурбований цим питанням, проте уряду Німеччини потрібно оцінити вплив останнього пакету допомоги на декілька мільярдів євро, перед розглядом нового. Канцлер Німеччини вважає, що наступний рік буде складним.