Bayraktar для України від литовців вже у Литві – його передадуть невдовзі

Липень, 04 в 17:02

Бойовий безпілотний Bayraktar, на який литовці всією країною зібрали понад €5 млн, вже у Литві. В Україну його передадуть найближчим часом.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на своїй сторінці у Twitter.

— Bayraktar Vanagas (литовською – Яструб, – Ред.) з усім придбаним бойовим спорядженням вже у Литві. 6 липня відбудеться його презентація на базі повітряних сил у Шауляї, і після цього він вирушить в Україну, – написав Анушаускас.

The Bayraktar “Vanagas” with all the bought ammunition is already in Lithuania! On 6th of July we will have a quick presentation of it in the Šiauliai Air Base and after that it’s further path is to Ukraine! Зараз дивляться — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) July 4, 2022

25 травня литовський журналіст Андрюс Тапінас розпочав кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні.

Він заявив, що отримав згоду на потенційну закупівлю від Міністерств оборони Литви й Туреччини та виробника.

Вже на другий день вдалося зібрати понад €3 млн. Збір вдалося закрити за три дні. Після цього турецька компанія-виробник заявила, що зворушена солідарністю литовців і тому вирішила подарувати безпілотник, а зібрані кошти можна буде спрямувати на інші потреби України.