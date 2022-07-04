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Bayraktar для України від литовців вже у Литві – його передадуть невдовзі

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Bayraktar
Фото: Depositphotos

Бойовий безпілотний Bayraktar, на який литовці всією країною зібрали понад €5 млн, вже у Литві. В Україну його передадуть найближчим часом.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на своїй сторінці у Twitter.

— Bayraktar Vanagas (литовською – Яструб, – Ред.) з усім придбаним бойовим спорядженням вже у Литві. 6 липня відбудеться його презентація на базі повітряних сил у Шауляї, і після цього він вирушить в Україну, – написав Анушаускас.

25 травня литовський журналіст Андрюс Тапінас розпочав кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні.

Він заявив, що отримав згоду на потенційну закупівлю від Міністерств оборони Литви й Туреччини та виробника.

Вже на другий день вдалося зібрати понад €3 млн. Збір вдалося закрити за три дні. Після цього турецька компанія-виробник заявила, що зворушена солідарністю литовців і тому вирішила подарувати безпілотник, а зібрані кошти можна буде спрямувати на інші потреби України.

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