Липень, 06 в 1:35

Одразу кілька міністрів Великої Британії подали у відставку у вівторок, 5 липня.

Як пише BBC, йдеться про міністра охорони здоров’я Саджіда Джавіда і міністра фінансів Ріші Сунаке.

Ексміністр охорони здоров’я зазначив, що “втратив віру” у прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

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При цьому Ріші Сунак зазначив, що британці очікують, що “уряд працюватиме правильно, компетентно і серйозно”.

– Я вважаю, що за ці стандарти варто боротися і саме тому я йду у відставку, – повідомив колишній міністр фінансів Британії.

BBC зазначає, що це сталося після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вибачився за призначення до свого уряду члена парламенту від партії Торі, який зіткнувся зі звинуваченнями у порушеннях сексуального характеру. Йдеться про Кріса Пінчера, якого раніше викрили в тому, що на вечірці у закритому клубі консерваторів він чіплявся до чоловіків у стані алкогольного сп’яніння.

Крім міністрів, у відставку подали заступник голови правлячої Консервативної партії у справах молоді Бім Афоламі, торговий представник Великобританії в Марокко Ендрю Маррісон і три парламентські секретарі міністрів Сполученого Королівства.

При цьому BBC зазначило, що багато членів Кабінету міністрів висловили підтримку прем’єру Джонсону.

Водночас лідер опозиційної Лейбористської партії в парламенті Кейр Стармер заявив, що “ясно, що уряд розвалюється”

У відставку прем’єр-міністра закликав піти лідер Партії ліберальних демократів Ед Дейві.

Згодом на вакантні посади міністрів були призначені: Стівен Барклай – на посаду міністра охорони здоров’я (раніше очолював апарат прем’єр-міністра), а Міністерство фінансів очолив ексміністр освіти Надим Захаві.

Крім цього скандалу, навколо Джонсона був і інший привід для критики: у квітні він став першим в історії главою уряду, викритим у порушенні закону під час перебування на посаді. Його оштрафували за участь у вечірці під час загального карантину, оголошеного через пандемію Covid-19 його ж Кабінетом міністрів.

На початку червня члени Палати громад (нижня палата парламенту) від Консервативної партії провели голосування за продовження роботи Бориса Джонсона на посаді лідера партії та британського прем’єра. За підсумками голосування Борис Джонсон зміг зберегти посаду.