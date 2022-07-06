Єврокомісія готує законодавчу базу для передачі активів РФ на відновлення України

Липень, 06 в 16:06

Передача замороженных активов России на восстановление Украины, пострадавшей из-за ее вооруженной агрессии – это вопрос справедливости, и Европейская комиссия уже готовит для этого соответствующие правовые условия.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции в Страсбурге после заседания Европарламента.

– Я думаю, что это дело справедливости – рассмотреть этот вопрос. Мы работаем над правовой основой, чтобы активы России и частично активы олигархов могли использоваться для восстановления Украины, – подчеркнула она.

По ее словам, международная конференция по восстановлению Украины, которая состоялась в швейцарском Лугано, смогла объединить многие инициативы и в целом была очень успешной.

Зараз дивляться

– Далее состоится большая конференция под эгидой председательства Германии в G7 и Еврокомиссии, целью которой является объединение всех выдающихся глобальных экспертов по восстановлению. У нас никогда не было такого восстановления раньше, поэтому мы нуждаемся в самых ярких и лучших в этой области, – добавила фон дер Ляен.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя заявление главы ЕК, подчеркнул, что восстановление Украина должно происходить на средства агрессора и для этого необходимо создать специальный компенсационный механизм.

– Украинское предложение заключается в создании механизма, предусматривающего использование для выплаты компенсаций находящихся за рубежом российских активов, – сказал он.