Липень, 07 в 1:01

Прем’єр-міністр Борис Джонсон відмовився йти у відставку після масового звільнення з посад членів його уряду, які вмовляли його залишити крісло очільника уряду.

Про це пише The Independent.

Британський прем’єр-міністр заявив делегації, що переконувала його, що він планує “боротися далі”, попри надзвичайний обвал підтримки, що включає майже 40 відставок.

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Він сказав колегам, що, як і раніше, “зосереджений на важливих питаннях, що стоять перед країною”, що створює ґрунт для подальших ймовірних відставок найближчим часом, зазначає видання.

Помічники Джонсона запевняють, що він планує боротися далі.

– Прем’єр-міністр перебуває у піднесеному настрої і боротиметься далі. Він має 14-мільйонний мандат, і він так багато має зробити для країни, – сказав помічник прем’єра Британії Джеймс Даддрідж у коментарі Sky News.

При цьому телеканал ITV News з посиланням на джерела додав, що під час розмови з членами Кабінету міністрів Джонсон заявив, що його відставка призведе до політичної нестабільності та закликів провести нові парламентські вибори, тому слід зосередитись на “економічному зростанні”.

Прем’єр-міністр Джонсон відмовився піти з посади, попри те, що кількість членів парламенту від партії Торі, які вийшли з його уряду, досягла 38, що є яскравим символом того, що влада йде від Джонсона, який з великим успіхом виграв вибори менш ніж три роки тому, зазначає The Independent.

Цьому скандалу передував інший, коли Джонсона критикували за те, що він став першим у британській історії прем’єр-міністром, якого викрили в порушенні закону, перебуваючи на посаді. Тоді він отримав штраф за участь у вечірці під час карантину через коронавірусну інфекцію, який оголосив його ж уряд.

На початку червня члени Палати громад (нижня палата парламенту) від Консервативної партії провели голосування за продовження роботи Бориса Джонсона на посаді лідера партії та британського прем’єра. За підсумками голосування Джонсон зміг зберегти посаду.