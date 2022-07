Ексочільник Мінфіну Британії Ріші Сунак буде боротися за крісло прем’єра

Колишній міністр фінансів уряду Великої Британії Ріші Сунак, який подав у відставку цього тижня, офіційно оголосив, що бажає стати наступником Бориса Джонсона на посаді лідера Консервативної партії.

Про це він заявив у трихвилинному відео, що було опубліковане у Twitter.

У своєму відеозверненні він акцентував увагу на історії його батьків, які емігрували до Великої Британії з Індії.

Він заявив, що має намір стати наступним лідером Консервативної партії та прем’єр-міністром.

I’m standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister.

Let’s restore trust, rebuild the economy and reunite the country. #Ready4Rishi

Sign up https://t.co/KKucZTV7N1 pic.twitter.com/LldqjLRSgF

— Ready For Rishi (@RishiSunak) July 8, 2022