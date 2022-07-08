Ексочільник Мінфіну Британії Ріші Сунак буде боротися за крісло прем’єра

Липень, 08 в 20:05

Колишній міністр фінансів уряду Великої Британії Ріші Сунак, який подав у відставку цього тижня, офіційно оголосив, що бажає стати наступником Бориса Джонсона на посаді лідера Консервативної партії.

Про це він заявив у трихвилинному відео, що було опубліковане у Twitter.

У своєму відеозверненні він акцентував увагу на історії його батьків, які емігрували до Великої Британії з Індії.

Зараз дивляться

— Дозвольте мені розповісти вам одну історію… Сім’я для мене – це все. І моя сім’я дала мені можливості, про які я тільки міг мріяти. Але саме Британія – наша країна – дала їм і мільйонам таких, як вони, шанс на краще майбутнє. Я хочу скерувати цю країну у правильний бік, – сказав він.

Він заявив, що має намір стати наступним лідером Консервативної партії та прем’єр-міністром.

— Давайте відновимо довіру, відбудуємо економіку та об’єднаємо країну, — наголосив Сунак.

I’m standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister. Let’s restore trust, rebuild the economy and reunite the country. #Ready4Rishi Sign up https://t.co/KKucZTV7N1 pic.twitter.com/LldqjLRSgF — Ready For Rishi (@RishiSunak) July 8, 2022

Сунак пішов у відставку з уряду Джонсона у вівторок увечері, заявивши, що суспільство очікує, що уряд буде працювати “належним чином, компетентно та серйозно”.

Його відставка сталася через кілька хвилин після заяви про відхід Саджида Джавіда з посади міністра охорони здоров’я. Обидві відставки посилили кризу в британському уряді, яка призвела до того, що у четвер, 7 липня, Борис Джонсон оголосив, що покине пост лідера торі.

Сунак негайно почав збирати підтримку від депутатів-торі, серед яких лідер Палати громад Марк Спенсер, члени британського парламенту Марк Гарпер та Анджела Річардсон.

Наразі, окрім Сунака, про наміри боротися за посаду лідера консерваторів оголосив ще глава комітету із закордонних справ Палати громад Том Таґендгет.