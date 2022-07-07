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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон піде у відставку – ЗМІ

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
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Борис Джонсон
Фото: Depositphotos

У найближчі години прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомить, що піде у відставку. Про це повідомдяють британські ЗМІ з посиланням на різні джерела.

Також він залишить посаду лідера Консервативної партії.

Але, як пише Sky News, навіть після цього Борис Джонсон продовжить виконувати обов’язки прем’єра до того моменту, поки не оберуть нового очільника правлячої партії. Очікується, що вибори відбудуться у жовтні.

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Джерело: ВВС
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