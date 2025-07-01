Nestlé та інші компанії обіцяють заборонити штучні барвники: що відомо

Nestlé долучилась до кампанії проти синтетичних барвників, яка набирає обертів у США.

Виробник обіцяє повністю позбутися штучних кольорових добавок у своїх продуктах до середини 2026 року.

Кольори, що шкодять

— Ми змінюємося разом із нашими споживачами, — каже гендиректор Nestlé USA Марті Томпсон.

А змінюватися дійсно є чому, адже штучні барвники, створюють з нафти, тож є небезпечними, оскільки вони можуть викликати алергії, рак, розлади харчової поведінки у дітей, тривогу та навіть СДУГ. Медики б’ють на сполох.

Зараз дивляться

— Це ж не просто фарба для тістечка. Це речовини, які можуть сприяти епідемії дитячого діабету та ожиріння, — попереджає міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший.

Разом із FDA він закликає до повної відмови від барвників до кінця 2026 року.

Поки що 90% продукції Nestlé у США вже без синтетики. Інші виробники, зокрема Kraft Heinz, General Mills, JM Smucker Co також оголосили війну яскравим добавкам у шкільному харчуванні.

У січні уряд США остаточно заборонив дозволений у цукерках Red № 3 — червоний барвник, який вилучили з косметичних засобів ще з 1990-х.

Не чекаючи на рішення Вашингтона, Каліфорнія, Західна Вірджинія та Техас уже діють: у школах барвники заборонені, а продукти з ними мають на етикетці позначку “не рекомендовано для вживання людиною”.

Американці підтримують зміни: більшість громадян хочуть менше “хімії” в їжі, показало опитування AP-NORC. І схоже, що період процвітання штучних фарбників добігає кінця.

Джерело : MedicalXpress

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.